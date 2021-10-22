Захарян вышел на 1-е место в списке ассистентов РПЛ, отдав 3 голевые передачи за матч

Сегодня, 22 октября, в матче «Динамо» — «Химки» полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.



Сначала Захарян ассистировал Николе Моро. Моро выпрыгнул выше всех и замкнул навес с углового на ближнюю штангу. Затем 18-летний россиянин отдал голевую передачу на Вячеслава Грулёва. Грулёв головой после навеса на ближнюю штангу вколотил мяч под перекладину. Команда Шварца вновь использовала угловой удар. На 60-й минуте противостояния Захарян сделал третью голевую передачу за матч. Он отдал мяч Грулёву, который получил снаряд неподалёку угла вратарской и пробил. Мяч от голкипера влетел в ближний угол.

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