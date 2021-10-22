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Захарян вышел на 1-е место в списке ассистентов РПЛ, отдав 3 голевые передачи за матч

Захарян вышел на 1-е место в списке ассистентов РПЛ, отдав 3 голевые передачи за матч
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Сегодня, 22 октября, в матче «Динамо» — «Химки» полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.

Сначала Захарян ассистировал Николе Моро. Моро выпрыгнул выше всех и замкнул навес с углового на ближнюю штангу. Затем 18-летний россиянин отдал голевую передачу на Вячеслава Грулёва. Грулёв головой после навеса на ближнюю штангу вколотил мяч под перекладину. Команда Шварца вновь использовала угловой удар. На 60-й минуте противостояния Захарян сделал третью голевую передачу за матч. Он отдал мяч Грулёву, который получил снаряд неподалёку угла вратарской и пробил. Мяч от голкипера влетел в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
22 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Моро – 12'   2:0 Грулёв – 26'   3:0 Тюкавин – 52'   4:0 Грулёв – 60'   4:1 Адеми – 90'
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