Андрей Воронин оценил отказ Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.
«У Дзюбы свой стиль игры. Каким Артём был, таким и остался. То, что писали, может, и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он сыграл очень много матчей. Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, таким и остался. Доводилось ли мне отказываться от вызова в сборную по такой причине? Нет. Если были какие-то причины и мне нужно было отдохнуть, я напрямую говорил об этом тренеру, и мы решали этот вопрос», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
- 22 октября 2021
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