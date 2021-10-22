Андрей Воронин оценил отказ Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«У Дзюбы свой стиль игры. Каким Артём был, таким и остался. То, что писали, может, и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он сыграл очень много матчей. Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, таким и остался. Доводилось ли мне отказываться от вызова в сборную по такой причине? Нет. Если были какие-то причины и мне нужно было отдохнуть, я напрямую говорил об этом тренеру, и мы решали этот вопрос», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.