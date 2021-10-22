«Майнц» разгромил «Аугсбург» на своём поле

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 9-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Аугсбургом». Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце (Германия). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче открыли хозяева. На 10-й минуте сетку ворот соперника распечатал Карим Онисиво после паса Сильвана Видмера. Уже через 5 минут Штефан Белл укрепил преимущества хозяев поля. Через 10 минут Жонатан Буркардт довёл счёт до разгромного. В ответ на это Анди Зачири из «Аугсбурга» забил единственный гол своей команды в этом матче. На 71-й минуте Жонатан Буркардт установил финальный счёт матча — 4:1.
Судейскую бригаду возглавил Роберт Хартман. Ему помогали ассистенты Кристиан Лайхер и Штефан Лупп. Резервный рефери — Тобиас Райхель.
- 22 октября 2021
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