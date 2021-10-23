Тренер «Сент-Этьена» высказался о сорванном начале матча с «Анже» из-за фанатов

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль высказался о задержке начала матча с «Анже» (2:2) в чемпионате Франции из-за поведения фанатов. Напомним, начало матча перенесли на час из-за поведения фанатов «Сент-Этьена», которые забросали футбольное поле пиротехникой.

«Мы прожили этот момент вместе, в раздевалке. Игроки были мотивированы, готовы к бою. Перед выходом на поле пришлось очень быстро размяться. Анже попытался воспользоваться ситуацией, начав с сильного удара, но мы были там с самого начала. Мы продемонстрировали техническое качество, чтобы нести им опасность. Мы пережили все это на профессиональном уровне. Мы оставались сосредоточенными», — приводит слова Пюэля официальный сайт «Сент-Этьена».

На данный момент «Анже» находится на четвёртом месте в чемпионате Франции, набрав 17 очков. «Сент-Этьен», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 5 очков.