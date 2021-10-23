Антонио Рюдигер намерен остаться в «Челси», но стороны далеки от соглашения
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер хочет продолжить выступление за лондонский клуб, но стороны никак не могут договориться о продлении контракта, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, приоритетом Рюдигера является именно переподписание контракта и продолжение карьеры в «Челси». Но ранее стало известно, что между «Челси» и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. Главный тренер «Челси» Томас Тухель говорил, что рассчитывает на своего соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии.
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