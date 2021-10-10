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Защитник «Челси» Рюдигер является трансферной целью «Реала» на следующее лето

Защитник «Челси» Рюдигер является трансферной целью «Реала» на следующее лето
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 28-летнего немца заинтересован мадридский «Реал», сообщает ABC.

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать контракт с защитником, который летом может стать свободным агентом. Наряду с Мбаппе, подписание Рюдигера является целью «Реала» на летнее трансферное окно. «Реал» рассматривает Рюдигера в качестве партнёра Давида Алабы в центре обороны «сливочных».

Напомним, между «Челси» и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. Главный тренер «Челси» Томас Тухель говорил, что рассчитывает на своего соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии.

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