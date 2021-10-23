«Посмеялись и решили не отвечать». Игнашевич — о предложении от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, как его пытался приобрести «Спартак», когда бывший футболист выступал за московский ЦСКА.



«Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин. Честно говоря, мне в шутку это всё преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было», — сказал Сергей Игнашевич во время онлайн-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале «Балтики».



Ранее «Балтика» в своём «инстаграме» объявила о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Специалист в клубе из Калининграда сменил Евгения Калешина, который принял решение покинуть команду.

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