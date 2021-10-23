Карлес Пуйоль назвал самый памятный матч за «Барселону» с мадридским «Реалом»
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Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал самый памятный матч с мадридским «Реалом» в карьере.
«Если мне нужно выбрать только один матч, я назову тот, что закончился нашей победой со счётом 6:2 на «Сантьяго Бернабеу» – из-за игры, результата и того, что эта победа практически гарантировала нам титул. Кроме того, я забил тогда и сделал счёт 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особенный момент – я не так много забивал. Но гол в «класико» – это нечто особенное», – цитирует Пуйоля Marca.
Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало — в 17:15 мск. «Реал» на данный момент занимает третье место, а «Барселона» находится на седьмом.
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