Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего матча «Барселоны» с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Теперь, когда я здесь, возможность выиграть «эль класико» — это что-то особенное, потому что это останется в памяти, это то, для чего я пришёл. Всякий раз, когда я видел этот матч со стороны, я всегда хотел, чтобы «Барселона» выиграла, из-за Месси. Ключ к победе? Возможность реализовать те момент, которые у вас есть. Победа это очень важно, потому что, кроме 3 очков, вы даёте людям радость», — приводит слова Агуэро Sport.es.

Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало 17:15 мск. «Реал» на данный момент занимает третье место, а «Барселона» находится на седьмом.