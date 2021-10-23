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«Челси» — «Норвич»: Джеймс забил третий мяч синих в матче

«Челси» — «Норвич»: Джеймс забил третий мяч синих в матче
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Норвич Сити».

На 42-й минуте результативный удар нанёс защитник «Челси» Рис Джеймс, голевую передачу отдал Мэйсон Маунт.

Джеймс забивает третий мяч «Челси» в ворота «Норвича»:

Ранее на 8-й минуте гол забил полузащитник синих Маунт, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте отличился нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Челси» в 8 матчах набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (2) — на 20-м месте.

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