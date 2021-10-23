«Саутгемптон» — «Бёрнли»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Бёрнли» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Бёрнли».



«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Салису, Беднарек, Ливраменто, Ромеу, Редмонд, Эльюнусси, Диало, Уолкотт, Броя.



Запасные: Форстер, Силвейра, Валери, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Дженепо, Телла, Адамс, А. Армстронг.



«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Коллинз, Тарковски, Лоутон, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Вуд, Корне.



Запасные: Хеннесси, Бардсли, Лонг, Питерс, Гудмундссон, Леннон, Барнс, Родригес, Выдра.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

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