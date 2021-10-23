«Эвертон» — «Уотфорд»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Уотфорда» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Уотфорд».



«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Годфри, Коулман, Аллан, Дэвис, Таунсенд, Грей, Гордон, Рондон.



Запасные: Бегович, Лонерган, Холгейт, Кенни, Гбамин, Доббин, Айуоби, Ришарлисон.



«Уотфорд»: Форстер, Масина, Трост-Эконг, Кэткарт, Сиссоко, Куцка, Туфан, Нгакия, Эрнандес, Сарр, Кинг.



Запасные: Бахман, Н’Кулу, Клеверли, Гослинг, Луза, Сема, Деннис, Флетчер, Педро.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Джонатан Мосс.

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