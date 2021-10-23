Спаллетти заявил, что предпочёл бы Осимхена Мбаппе
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти накануне матча 9-го тура итальянской Серии А с «Ромой» заявил, что предпочёл бы форварда неаполитанцев Виктора Осимхена нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
Спаллетти согласен с мнением бывшего спортивного директора «Ромы» Вальтера Сабатини, который заявил, что сейчас выбрал бы Осимхена. «Его невозможно остановить, потому что он может догнать, казалось бы, самый невозможный мяч, и сотворить из этого гол», — пояснил Сабатини.
«Я согласен с тем, что он сказал, и я всегда так думал», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Наполи» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 19:00 мск.
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