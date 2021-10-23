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Дуглас Сантос: если бы был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им

Дуглас Сантос: если бы был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, готов ли выступать за сборную России.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение – воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» в 2019 году. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

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