«Привет, Питер». «Спартак» прилетел в Петербург на матч с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» прибыли в Санкт-Петербург на матч 12-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится завтра, 24 октября.

«Привет, Питер», — говорится в сообщении красно-белых в «Твиттере».

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.

Московское «Динамо» поднялось на первое место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1). ЦСКА, обыграв самарцев, в 12 матчах набрал 23 очка и догнал «Зенит» и «Динамо». Из-за этого «Динамо» опередил «Зенит» по дополнительным показателям, так как если команды РПЛ набирают одинаковое количество очков, то места в таблице определяются по очным встречам. При этом «Зенит» ещё не сыграл свой матч 12-го тура.