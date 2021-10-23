«Привет, Питер». «Спартак» прилетел в Петербург на матч с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» прибыли в Санкт-Петербург на матч 12-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится завтра, 24 октября.
«Привет, Питер», — говорится в сообщении красно-белых в «Твиттере».
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.
Московское «Динамо» поднялось на первое место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1). ЦСКА, обыграв самарцев, в 12 матчах набрал 23 очка и догнал «Зенит» и «Динамо». Из-за этого «Динамо» опередил «Зенит» по дополнительным показателям, так как если команды РПЛ набирают одинаковое количество очков, то места в таблице определяются по очным встречам. При этом «Зенит» ещё не сыграл свой матч 12-го тура.
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