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Чернов: второй тайм с ЦСКА – худший для «Крыльев» за весь сезон

Чернов: второй тайм с ЦСКА – худший для «Крыльев» за весь сезон
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал поражение в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Не знаю, мог ли представить встречу с Акинфеевым в ранге капитана другой команды, но мне в любом случае нравится капитанить, быть лидером и подсказывать. Сегодня выбор пал на меня. В первом тайме мы задавили ЦСКА? Мы всегда стараемся играть от себя, с «Динамо» была похожая игра, забили первый гол. Тут нам не хватило свежести в концовке, хотели удержать 1:1, но обидно припустили. Ощущения скомканные, в первом тайме была уверенность, что можно взять очки, а второй – худший за весь сезон. Причину не знаю, может график, может были не готовы к графику.

Нам нравится играть в атаку, лучше, чем стоять в 11 человек в штрафной на 0:0. Болельщикам это тоже нравится, они в нас верят и не поймут. Команда у нас молодая, иногда нужны встряски, но опытные ребята тоже есть.

Против «Краснодара» тоже будем играть в свой футбол, хотим доминировать в каждой игре. Что касается ЦСКА Березуцкого, то результаты у них хорошие, если выигрывают – всё хорошо. При мне было более прагматично», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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