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Экс-игрок «Челси» — о Менди: для клуба он то же, что Алисон для «Ливерпуля»

Экс-игрок «Челси» — о Менди: для клуба он то же, что Алисон для «Ливерпуля»
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Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался об игре вратаря синих Эдуарда Менди.

«С приходом Менди «Челси» поднялся на новый уровень. Он отлично отбивает удары. Когда я думаю о Кепе, я думаю о вратаре, который очень напряжен. Менди же всегда контролирует ситуацию.

Некоторые из этих спасений просто невероятны. Он проворный, хорошо владеет мячом. Он для «Челси» то же, что Алисон для «Ливерпуля», — цитирует Саттона The Sun.

Напомним, Эдуард получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он принял участие в восьми матчах, пропустил три мяча и пять раз оставил ворота на замке.

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