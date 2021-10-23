Экс-игрок «Челси» — о Менди: для клуба он то же, что Алисон для «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался об игре вратаря синих Эдуарда Менди.
«С приходом Менди «Челси» поднялся на новый уровень. Он отлично отбивает удары. Когда я думаю о Кепе, я думаю о вратаре, который очень напряжен. Менди же всегда контролирует ситуацию.
Некоторые из этих спасений просто невероятны. Он проворный, хорошо владеет мячом. Он для «Челси» то же, что Алисон для «Ливерпуля», — цитирует Саттона The Sun.
Напомним, Эдуард получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он принял участие в восьми матчах, пропустил три мяча и пять раз оставил ворота на замке.
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