Пиоли — о матче с «Болоньей»: «Милан» ошибся, решив, что игра окончена после двух голов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча итальянской Серии А с «Болоньей» (4:2).



«Нам пришлось бороться, потому что мы ошиблись, решив, что игра была окончена, когда счёт был 2:0. Когда ты перестаёшь играть, ты при любом раскладе рискуешь. К счастью, мы проявили стойкость и смогли одержать победу. Мы должны были контролировать игру, когда у нас было преимущество, но заняли неправильную позицию. В первом тайме «Милан» продемонстрировал отличную игру, создал множество опасных моментов, но после перерыва настрой был неправильным. Это важная победа для нас. Понятно, что непросто после Лиги чемпионов противостоять командам, у которых была целая неделя на подготовку, но мы извлечём уроки из этого опыта», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.