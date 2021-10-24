Сульшер: я ожидаю, что в ближайшие месяцы «Манчестер Юнайтед» прибавит

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о положении своей команды перед матчем 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«В последнее время мы потеряли некоторое количество очков, и это нас не радует. Но нужно отталкиваться от того, что имеем, и улучшать наше положение. Мы не можем позволить себе терять время. Пускай сезон длинный, команды, с которыми мы соревнуемся, не станут терять много очков.

Мы состязаемся на таком высоком уровне в Лиге чемпионов и АПЛ, что стоит потерять концентрацию – и тебя наказывают. Но я ожидаю, что в ближайшие месяцы мы прибавим. Роналду с нами лишь месяц, Джейдон Санчо – два, Рэшфорд только вернулся, Кавани тоже долго не было. Так что я думаю, что мы прибавим», – цитирует Сульшера The Guardian.