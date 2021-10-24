Тухель — о своих словах про интерес «Челси» к Холанду: я попал в ловушку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал свои слова об интересе лондонского клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Ранее немецкий специалист заявил, что «Челси» заинтересован в подписании Холанда. Напомним, летом в команду перешёл бывший форвард «Интера» Ромалу Лукаку.
«Я попал в ловушку. Я получил награду от немецкой газеты. Они вручили мне её и спросили о нём.
Обычно я никогда не говорю о футболистах других клубов. Ни в коем случае. Никогда не делаю этого. Мы посмеялись над этим, я должен был лучше разобраться в ситуации. А если пошутить об этом… Получая эту награду, я подшутил и над Ромелу, сказав что-то об игре в два нападающих. Но это поняли так, будто мы уже сделали предложение о трансфере.
Эта фраза была сказана в определённом контексте, но я должен был лучше понять ситуацию», – приводит слова Тухеля Goal.
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