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Каррагер: Роналду не приблизит «Манчестер Юнайтед» к победе в АПЛ или Лиге чемпионов

Каррагер: Роналду не приблизит «Манчестер Юнайтед» к победе в АПЛ или Лиге чемпионов
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Где-то в 2008-2009 году Роналду играл в атаке «Манчестер Юнайтед», и уже в то время не прессинговал. Он также не делал этого в «Реале» при Жозе Моуринью. Когда они играли с «Барселоной», Моуринью пришлось разработать план, чтобы скрыть недостатки Роналду. При этом всё ещё можно работать с таким игроком.

Критика, возможно, расстроила Роналду потому, что он был успешен везде, где играл. Он забьёт 25-30 голов, но я не думаю, что это приблизит «Юнайтед» к победе в чемпионате Англии или Лиге чемпионов. Я не понимаю, почему все сейчас сосредоточились на этом, ведь он всегда был таким игроком», — цитирует Каррагера Daily Mail.

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