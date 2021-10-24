Каррагер: Роналду не приблизит «Манчестер Юнайтед» к победе в АПЛ или Лиге чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Где-то в 2008-2009 году Роналду играл в атаке «Манчестер Юнайтед», и уже в то время не прессинговал. Он также не делал этого в «Реале» при Жозе Моуринью. Когда они играли с «Барселоной», Моуринью пришлось разработать план, чтобы скрыть недостатки Роналду. При этом всё ещё можно работать с таким игроком.
Критика, возможно, расстроила Роналду потому, что он был успешен везде, где играл. Он забьёт 25-30 голов, но я не думаю, что это приблизит «Юнайтед» к победе в чемпионате Англии или Лиге чемпионов. Я не понимаю, почему все сейчас сосредоточились на этом, ведь он всегда был таким игроком», — цитирует Каррагера Daily Mail.
Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 24 октября 2021
-
18:37
-
18:33
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
15:00