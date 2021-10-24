«Рома» — «Наполи»: Шомуродов остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Наполи» на матч 9-го тура Серии А.

«Рома»: Патрисиу, Винья, Ибаньес, Карсдорп, Манчини, Пеллегрини, Верету, Дзаньоло, Кристанте, Мхитарян, Абрахам.

Запасные: Боэр, Фузато, Калафьори, Миссори, Трипи, Бове, Дарбо, Залевский, Афена-Гьян, Эль-Шаарави, Сайоль, Шомуродов.

«Наполи»: Оспина, Руй, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Ангисса, Руис, Зелиньски, Инсинье, Политано, Осимен.

Запасные: Марфелла, Мерет, Гулам, Жесус, Дзаноли, Демме, Элмас, Лоботка, Лосано, Мертенс, Петанья.