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«Рома» — «Наполи»: Шомуродов остался в запасе

«Рома» — «Наполи»: Шомуродов остался в запасе
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Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Наполи» на матч 9-го тура Серии А.

«Рома»: Патрисиу, Винья, Ибаньес, Карсдорп, Манчини, Пеллегрини, Верету, Дзаньоло, Кристанте, Мхитарян, Абрахам.

Запасные: Боэр, Фузато, Калафьори, Миссори, Трипи, Бове, Дарбо, Залевский, Афена-Гьян, Эль-Шаарави, Сайоль, Шомуродов.

«Наполи»: Оспина, Руй, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Ангисса, Руис, Зелиньски, Инсинье, Политано, Осимен.

Запасные: Марфелла, Мерет, Гулам, Жесус, Дзаноли, Демме, Элмас, Лоботка, Лосано, Мертенс, Петанья.

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