Витория объяснил выбор состава «Спартака» на матч с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил выбор состава на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы выбирали игроков на матч не по индивидуальным качествам, а основываясь на нуждах команды. Изучили соперника. Это быстрая команда, которая часто будет использовать забегания. Они будут играть высоко. Поэтому решили выставить такой состав», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.