Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ, египтянин обогнал Дрогба

Мохамед Салах оформил дубль в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
Два гола в ворота «красных дьяволов» позволили египтянину стать лучшим африканским бомбардиром в истории английской Премьер-лиги, сообщает ESPN UK.
Первый гол Салаха в ворота «Манчестер Юнайтед»:
Салах побил рекорд экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба, который за 254 матча в чемпионате Англии забил 104 мяча. На счету нападающего «Ливерпуля» 106 голов в 167 матчах английской Премьер-лиги.
В данный момент в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» идёт второй тайм. Гости ведут со счётом 4:0. Дубль на счету Салаха, по голу забили Наби Кейта и Диогу Жота. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн.
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