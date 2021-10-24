«Монако» обыграл «Монпелье», Головин остался в запасе
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В матче 11-го тура чемпионата Франции «Монако» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако) и завершилась со счётом 3:1.
На 12-й минуте первый гол забил форвард монегасков Кевин Фолланд, ему ассистировал Каю Энрике. Спустя пять минут преимущество хозяев увеличил нападающий Виссам Бен-Йеддер, Фолланд отдал голевую передачу. На 61-й минуте полузащитник «Монако» Желсон Мартинш довёл счёт до разгромного. В концовке матча Тежи Саванье отыграл один мяч, реализовав пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.
«Монако» в 11 матчах набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» (13) находится на 13-м месте.
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