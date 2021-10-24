«В Питере — пять». В «Зените» отреагировали на промежуточный результат игры со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» в «Телеграме» прокомментировала пятый гол сине-бело-голубых в ворота «Спартака». Счёт — 5:1, идёт второй тайм.

«В Питере — пять», — говорится в сообщении клуба.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 56-й минуте «Зенит» вернул себе уверенное преимущество в четыре гола. Пятый мяч сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой – 5:1.

Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.