«Зенит» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

На 20-й минуте «Зенит» открыл счёт в матче. Автором дебютного гола стал иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. На 28-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Гол забил бразильский вингер Клаудиньо, который красивым обводящим ударом направил мяч в дальнюю «девятку» ворот Максименко. На 36-й минуте «Зенит» довёл преимущество до разгромного. Автором третьего забитого мяча в матче стал Сердар Азмун, записавший на свой счёт дубль.

На 45-й минуте «Зенит» забил четвёртый мяч, которым отметился Андрей Мостовой. На 54-й минуте «Спартак» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. На 56-й минуте «Зенит» вернул себе уверенное преимущество в четыре гола. Пятый мяч сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой – 5:1.

На 79-й минуте «Зенит» забил шестой гол. Автором взятия ворот стал вышедший на замену нападающий Артём Дзюба, который реализовал пенальти. К слову, в моменте с назначением пенальти с поля был удалён защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, получивший вторую жёлтую карточку. На 88-й минуте «Зенит» забил седьмой гол усилиями вышедшего на замену Александра Ерохина. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу команды Сергея Семака.

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.