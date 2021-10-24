В «Спартаке» ответили на вопрос об отставке Витории после разгрома от «Зенита»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможной отставки главного тренера команды Руя Витории после поражения в матче с «Зенитом» (1:7).

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.