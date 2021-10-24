Радимов одним словом ответил на вопрос, что делать «Спартаку» после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по поводу разгромной победы санкт-петербуржцев в матче с московским «Спартаком» (7:1).

«Спартак» зря стал играть с высокой линией против «Зенита». Семак, предвосхищая, что случится на поле, поставил в стартовый состав быстрых футболистов: Азмун, Клаудиньо и Мостовой бежали вперёд и имели очень много пространства. Заметьте, большинство голов было забито либо со стандарта, либо в контратаках. Тренерский штаб петербуржцев грамотно разобрал соперника, команда была готова. Что могу посоветовать «Спартаку» после разгромного поражения? Терпеть», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.