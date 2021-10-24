Радимов одним словом ответил на вопрос, что делать «Спартаку» после разгрома от «Зенита»
Поделиться
Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по поводу разгромной победы санкт-петербуржцев в матче с московским «Спартаком» (7:1).
«Спартак» зря стал играть с высокой линией против «Зенита». Семак, предвосхищая, что случится на поле, поставил в стартовый состав быстрых футболистов: Азмун, Клаудиньо и Мостовой бежали вперёд и имели очень много пространства. Заметьте, большинство голов было забито либо со стандарта, либо в контратаках. Тренерский штаб петербуржцев грамотно разобрал соперника, команда была готова. Что могу посоветовать «Спартаку» после разгромного поражения? Терпеть», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
23:12
-
23:05
-
23:03
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:19
-
22:19
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:04
-
22:04
-
22:03
-
22:03
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:30
Партнерский контент