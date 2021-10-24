Сульшер — о разгроме 0:5 от «Ливерпуля»: худший день за время работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался после поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Сложно что-то сказать, кроме того, что это самый худший день с того момента, как я тренирую «Манчестер Юнайтед». Мы были недостаточно хороши и индивидуально, и как команда. Нельзя давать «Ливерпулю» создавать такие моменты, но, к сожалению, мы это сделали.



Вся игра была недостаточно хороша. У нас были моменты, но они лучше использовали свои возможности. Третий гол решил исход игры.



Это моя ответственность. Тренерский штаб великолепен. Но именно я определяю подход к игре. Мы не смогли реализовать свои возможности и давали им слишком много пространства. Когда ты даёшь пространство хорошим игрокам, они забивают.



Мы играли дома против «Ливерпуля» и в последние годы использовали один подход — высокий прессинг. Но сегодня они забили, воспользовавшись своими шансами. «Манчестер Юнайтед» всегда должен стараться вести игру.



В прошлом сезоне мы проиграли «Тоттенхэму» со счётом 6:1, но это поражение хуже, намного хуже. Для меня как фаната клуба уж точно. Мы должны быстрее оправиться», — цитирует Сульшера BBC.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 5:0. На счёту Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.

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