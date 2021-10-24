Семак: по тактике было удобнее использовать Азмуна, поэтому Дзюба остался на скамейке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Есть матчи, когда мы выходим с двумя нападающими, есть — с одним. По сегодняшнему тактическому рисунку было удобнее использовать Азмуна, поэтому Дзюба остался на скамейке запасных. Мостовой вышел исходя из тактического понимания и анализа нашей игры, дали ему шанс. Возможно, в следующем матче будет другая схема. Разберём соперника и будем смотреть, кто насколько готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.