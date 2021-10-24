В ФНЛ после разгрома «Спартака» от «Зенита» напомнили правила для вылетевших из РПЛ клубов

Пресс-служба Футбольной национальной лиги после разгрома «Спартака» от «Зенита» (1:7) напомнила правила для вылетевших из РПЛ клубов.

«В связи с участившимися запросами публикуем выдержку из п. 4 ст. 3 регламента ФНЛ. В случае выбывания из РПЛ в ФНЛ клубов, имеющих вторые команды РПЛ среди участников первенства, то такие вторые команды клубов РПЛ, независимо от занятых ими мест, выбывают в ФНЛ-2», — говорится в сообщении телеграм-канала пресс-службы ФНЛ.

Отметим, в ФНЛ выступает «Спартак-2», который сейчас занимает в таблице первенства 11-е место. «Спартак», на счету которого 17 очков, в РПЛ находится на седьмом месте — в пяти очках от зоны переходных матчей.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).