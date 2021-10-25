Калиниченко: 1:7 от «Зенита» — это максимальная картинка того, что творится в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал результат встречи 12-го тура чемпионата России, в которой красно-белые на выезде потерпели разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» (1:7).

«Это какой-то…позор…(с) Цитата Р. Карцева, исполняющего роль Швондера, из фильма «Собачье сердце». Цитаты профессора Преображенского к нынешнему Спартаку можно клепать партиями. И про «разруху в головах» нужно прикрепить намертво.

«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

Ничего и никого не напоминает? И мне тоже напоминает. 1:7 от «Зенита» — это максимальная картинка того, что творится в «Спартаке».

Есть ощущение, что многие и в команде, и в клубе занимаются не своими делами. И если мы худо-бедно знаем из интервью футболистов и тренеров, чем руководствуются они при принятии тех или иных решений, то чем руководствуются руководители (да, видимо тавтология), мы почему-то толком и не знаем. Возможно потому, что нас считают недостойными, чтобы вести отчёт, а возможно и сказать толком нечего.

«Спартак» назван в честь римского гладиатора, возглавившего восстание. Но я бы подобрал немного другого героя для сегодняшнего созыва футболистов. Это ронин. Самурай без хозяина. Наёмник. «Спартак» уже давно без хозяина. А новые и новые ронины будут приходить и уходить, не понимая, что от них требуют, вечно недовольные болельщики и ветераны.

А выгоняют из этой команды и за меньшее, я-то знаю. Когда это закончится?» — гласит пост Калиниченко в своём телеграм-канале.