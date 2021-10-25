Агент Миранчука: не рассматриваем вариант возвращения в Россию, Лёше интересно в Италии

Вадим Шпинёв, агент 26-летнего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию, где ранее он выступал за московский «Локомотив».

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жёсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема. Миранчук – созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть – это был бы другой футболист, который бы оценивался в десятки раз выше. Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать, кто в себе сочетает всё это», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.