«Аталанта» может продать Миранчука за € 15 млн, чтобы купить Бога

«Аталанта» может продать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere di Bergamo.

Бергамаски нацелились на покупку вингера «Сассуоло» Жереми Бога. «Сассуоло» требует за него € 25 млн, «Аталанта» готова заплатить за него не более € 20 млн. Клуб из Бергамо планирует сделать «Сассуоло» предложение уже в ближайшие недели. При этом для регистрации Бога «Аталанте» потребуется продать иностранного игрока. Вероятно, им будет Миранчук, с которым «Аталанта» готова расстаться за € 15 млн.

Ранее болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде.

Алексей перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн.