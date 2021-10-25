Комбаров: шокирован результатом «Спартака». Если уволят Виторию, никто не удивится

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7).

«Шокирован результатом, как и все болельщики «Спартака». С первых минут вышли без эмоций. «Зенит» выглядел намного свежее, эмоциональнее. Сказалось, что у питерцев было три поражения подряд. Ноги у красно-белых были уставшие, вообще не бежалось, не боролось.

Проблема Максименко? Проблема во всей организации игры. Если не идёт, то не идёт. Надо убиваться на поле. Нужна свежесть. Возможно, на это влияет тренировочный процесс.

Если руководство примет решение об отставке Витории, то никто этому не удивится. Это же не одно поражение. Команда очень нестабильна, непонятна, хоть и были хорошие матчи. Стабильности никакой — ни с точки зрения игры, ни с точки зрения эмоций, ни с точки зрения физики. Какие-то качели», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.