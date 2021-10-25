Карпин рассказал о графике подготовки сборной России к матчам с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о графике подготовки национальной команды к решающим матчам отбора на ЧМ-2022.

«7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.