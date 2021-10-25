Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до матча с «Тоттенхэмом»

Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до матча с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть уволен, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, руководство манчестерского клуба может отправить в отставку норвежского специалиста до матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится в субботу, 30 октября. В «Манчестер Юнайтед» никак не прокомментировали информацию о возможном увольнении Сульшера.

«Красные дьяволы» на протяжении четырёх матчей не могут одержать победу в чемпионате Англии. Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдского клуба со счётом 5:0.

Сульшер стал главным тренером «красных дьяволов» в марте 2019 года. Контракт норвежского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Новость по теме
Сульшер теряет поддержку игроков «Манчестер Юнайтед», они недовольны решениями тренера

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021