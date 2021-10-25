Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть уволен, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, руководство манчестерского клуба может отправить в отставку норвежского специалиста до матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится в субботу, 30 октября. В «Манчестер Юнайтед» никак не прокомментировали информацию о возможном увольнении Сульшера.
«Красные дьяволы» на протяжении четырёх матчей не могут одержать победу в чемпионате Англии. Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдского клуба со счётом 5:0.
Сульшер стал главным тренером «красных дьяволов» в марте 2019 года. Контракт норвежского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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