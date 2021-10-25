«Зенит» запустил продажу футболок, посвящённых разгрому «Спартака» со счётом 7:1

Санкт-петербургский «Зенит» запустил продажу футболок, посвящённых историческому разгрому московского «Спартака» со счётом 7:1. Стоимость символичного клубного атрибута составляет 1400 рублей. Фото футболки опубликовано в «инстаграме» пресс-службы «Зенита».
Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Это самая крупная победа сине-бело-голубых над красно-белыми за всю историю участия клубов в чемпионатах России и СССР.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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