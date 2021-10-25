Орлов: Семак раздавил «Спартак», он растёт как тренер

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о тренерском прогрессе наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Семак вчера устроил нам фейерверк с забитыми мячами Азмуна, который получал в голову от Ракицкого. Раньше такого же не было. Это новинки. И Круговой подготовлен для основного состава. Поэтому, как сами думаете, растёт или нет тренер? Раздавил он «Спартак». Понимаете? Он вообще ни разу «Спартаку» не проигрывал. Поэтому что тут говорить? Конечно же, Семак растёт. И в моде он тоже растёт. Это тренер новой волны, и не сравнивайте его ни с кем. Абсолютно новый человек с новым, европейским стилем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.



«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

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