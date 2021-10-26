После разгрома от «Ливерпуля» Сульшер призвал игроков к борьбе и единству

Стали известны слова, которые сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер своим игрокам после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.



Норвежский наставник предупредил игроков, чтобы они были готовы к тому, что ближайшую неделю на них и на него будет оказываться сильное давление в прессе.



После матча Сульшер был подавлен, как и все остальные в раздевалке «Манчестер Юнайтед», но призвал игроков бороться за то, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Также он отметил, что единственный способ пройти через все трудности – это единство.



«Игрокам сказали, что все они, включая тренера, будут уничтожены на этой неделе. Но также внимание акцентировалось на том, чтобы все были вместе и боролись друг за друга», — рассказал анонимный источник.



Ранее стало известно, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

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