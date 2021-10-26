Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации

Футболистам Английской Премьер-лиги массово предлагают поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса, сообщает Daily Mail.
По данным источника, четыре клуба АПЛ уже подтвердили, что с ними связывались мошенники, которые предлагали игрокам получить два сертификата на телефон за £ 1 тыс. (€1,86 тыс).
Неизвестно, приняли ли это предложение игроки, которым ещё предстоит вакцинация. Инсайдеры в ряде клубов заявили, что их игроки информировали персонал о ситуации.
На прошлой неделе Премьер-лига объявила, что 68 процентов их игроков были полностью вакцинированы против коронавируса, а 81 процент получил хотя бы один укол.
После 9 туров единоличным лидером турнирного зачета АПЛ является «Челси», набрав 22 очка. На втором месте находится «Ливерпуль», записав в свой актив 21 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити», набрав 20 очков.
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