Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации

Футболистам Английской Премьер-лиги массово предлагают поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, четыре клуба АПЛ уже подтвердили, что с ними связывались мошенники, которые предлагали игрокам получить два сертификата на телефон за £ 1 тыс. (€1,86 тыс).

Неизвестно, приняли ли это предложение игроки, которым ещё предстоит вакцинация. Инсайдеры в ряде клубов заявили, что их игроки информировали персонал о ситуации.

На прошлой неделе Премьер-лига объявила, что 68 процентов их игроков были полностью вакцинированы против коронавируса, а 81 процент получил хотя бы один укол.

После 9 туров единоличным лидером турнирного зачета АПЛ является «Челси», набрав 22 очка. На втором месте находится «Ливерпуль», записав в свой актив 21 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити», набрав 20 очков.