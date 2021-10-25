Разгром «Манчестер Юнайтед» – это эмоции. Роналду вообще слетел с катушек

Девятый тур АПЛ, «Ливерпуль» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и неожиданно вынес соперника. Вынес жёстко и безжалостно – 5:0. Все голы — по ссылке ниже.
А ещё у нас детальный разбор. Саша Симбирский написал про то, как и почему закончился Сульшер (кажется, уже давно, но прошедший матч лишний раз подтвердил это). Почитайте, подумайте, порассуждайте.
Но главное вокруг дерби – эмоции. Для «Манчестер Юнайтед» – разочарование. Больше всего запомнилась безобразная выходка Роналду, которая вызвала потасовку. В конце первого тайма португалец в борьбе с Кёртисом Джонсом нанёс сопернику удар ногой, даже не пытаясь попасть по мячу. А когда Джонс упал, ударил его ещё раз.
Роналду получил только желтую карточку, хотя, например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что за такое надо удалять.
А вот разочарованный Алекс Фергюсон.
Здесь и фанаты «Ман Юнайтед», которые ушли в середине второго тайма – выдержать такое было нельзя.
Или как они выговаривали Джесси Лингарду, а тот пожимал плечами: «Я же не на поле».
Болельщики «Манчестер Юнайтед» даже размахивали белыми платками. В Испании фанаты таким образом выражают недовольство, но здесь платок вполне мог символизировать белый флаг.
Ещё эмоции «Манчестер Юнайтед» в этой встрече.
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Фото: Michael Regan/Getty Images
Сульшер после матча сказал: «Я верю в себя, мы идём к тому, что запланировали. Результаты в последние недели нелучшие. Дальше нас ждут «Тоттенхэм», «Аталанта», «Манчестер Сити». Нужно правильно настроиться». Он вроде бы и выдал что-то грустное, но в послематчевом интервью точно не унывал.
С другой стороны, у «Ливерпуля» всё было очень-очень-очень хорошо. Величие Клоппа и «Ливерпуля» в нескольких фактах:
- Клопп выиграл 200-й матч как тренер «Ливерпуля» – быстрее предыдущих коллег.
- Салах побил рекорд Дидье Дрогба по голам в АПЛ среди африканцев – у него 107 мячей в Премьер-лиге.
- «Ливерпуль» нанёс «Манчестер Юнайтед» крупнейшее поражение в истории противостояния.
Эмоции команды после матча:
Ещё радость:
Лучше всего вкус победы передал Юрген Клопп в послематчевом интервью. Он нечасто даёт волю эмоциям даже после крутых побед. Но сейчас выдал.
«Ожидал ли я такого? Нет, конечно. Мы контролировали игру даже после пятого гола. Это безумие. Я даже не знаю, случалось ли со мной такое в карьере. Я всё ещё помню некоторые поражения, но сейчас в этом нет нужды. Мы победили. По дороге домой мы будем пить только дорогое пиво».
- 25 октября 2021
-
14:18
-
14:11
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:19
-
11:59
-
11:53
-
11:52
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
09:59
-
09:49
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:39
-
08:30