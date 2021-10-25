Разгром «Манчестер Юнайтед» – это эмоции. Роналду вообще слетел с катушек

Девятый тур АПЛ, «Ливерпуль» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и неожиданно вынес соперника. Вынес жёстко и безжалостно – 5:0. Все голы — по ссылке ниже.

А ещё у нас детальный разбор. Саша Симбирский написал про то, как и почему закончился Сульшер (кажется, уже давно, но прошедший матч лишний раз подтвердил это). Почитайте, подумайте, порассуждайте.

Но главное вокруг дерби – эмоции. Для «Манчестер Юнайтед» – разочарование. Больше всего запомнилась безобразная выходка Роналду, которая вызвала потасовку. В конце первого тайма португалец в борьбе с Кёртисом Джонсом нанёс сопернику удар ногой, даже не пытаясь попасть по мячу. А когда Джонс упал, ударил его ещё раз.

Роналду получил только желтую карточку, хотя, например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что за такое надо удалять.

А вот разочарованный Алекс Фергюсон.

Здесь и фанаты «Ман Юнайтед», которые ушли в середине второго тайма – выдержать такое было нельзя.

Или как они выговаривали Джесси Лингарду, а тот пожимал плечами: «Я же не на поле».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» даже размахивали белыми платками. В Испании фанаты таким образом выражают недовольство, но здесь платок вполне мог символизировать белый флаг.

Ещё эмоции «Манчестер Юнайтед» в этой встрече.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Фото: Michael Regan/Getty Images

Сульшер после матча сказал: «Я верю в себя, мы идём к тому, что запланировали. Результаты в последние недели нелучшие. Дальше нас ждут «Тоттенхэм», «Аталанта», «Манчестер Сити». Нужно правильно настроиться». Он вроде бы и выдал что-то грустное, но в послематчевом интервью точно не унывал.

С другой стороны, у «Ливерпуля» всё было очень-очень-очень хорошо. Величие Клоппа и «Ливерпуля» в нескольких фактах:

Клопп выиграл 200-й матч как тренер «Ливерпуля» – быстрее предыдущих коллег.

Салах побил рекорд Дидье Дрогба по голам в АПЛ среди африканцев – у него 107 мячей в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» нанёс «Манчестер Юнайтед» крупнейшее поражение в истории противостояния.

Эмоции команды после матча:

Ещё радость:

Лучше всего вкус победы передал Юрген Клопп в послематчевом интервью. Он нечасто даёт волю эмоциям даже после крутых побед. Но сейчас выдал.

«Ожидал ли я такого? Нет, конечно. Мы контролировали игру даже после пятого гола. Это безумие. Я даже не знаю, случалось ли со мной такое в карьере. Я всё ещё помню некоторые поражения, но сейчас в этом нет нужды. Мы победили. По дороге домой мы будем пить только дорогое пиво».