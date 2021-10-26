«Оренбург» — «Динамо»: Лещук, Кутицкий и Паршивлюк начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч элитного раунда Кубка России.

«Оренбург»: Полетаев, Стаматов, Козлов, Гойкович, Эктов, Аюпов, Корян, Миронов, Прудников, Шаболин, Диалло.



«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Кутицкий, Шиманьски, Захарян, Грулёв, Н’Жье, Тюкавин.

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 11 «Оренбург» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Динамо».



Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). В активе «Оренбурга» и «Динамо» сейчас по 3 очка.