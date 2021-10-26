Федецкий: хотел бы, чтобы украинские футболисты, играющие в России, приехали в АТО

Экс-защитник сборной Украины Артём Федецкий рассказал об интересе к себе со стороны московского «Спартака» и высказал своё мнение об украинских футболистах, которые играют в России.

«Дыминский хотел подписать со мной полноценный контракт, чтобы потом продать. Как мне говорил тогдашний гендиректор «Карпат» Дедышин, «Спартак» давал € 7 или € 8 млн. И мне хороший контракт. Поехал бы я в Москву? Тогда, может, и да. Тогда же у нас были нормальные отношения.

Мой друг Михалик перешёл в «Локомотив»? Тарас же поехал до войны. Возможно, в тот момент я и поехал бы. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит.

Но тогда был момент, когда мне предлагали хороший контракт. У меня заканчивался контракт с «Днепром». Звонили из России какие-то агенты. Все говорят, что Федя себе цену набивал. Была конкретная сумма, не помню. Мы тогда с Кобельковым как раз отдыхали на Шацких озёрах, у нас шёл отдых полным ходом.

Было много звонков агентов, кто-то предлагал Катар или ещё что-то. Тут какой-то агент звонит из России. Говорю: «Нет. Теперь в ситуации мне, пожалуйста, не звоните, потому что неинтересно». Он сказал: «Подожди. Там зарплата 2 млн в год для тебя. Плюс бонус за подписание».

Я ему ответил, что меня не интересует, тем более в нынешнем состоянии, которое происходит между нашими странами, ни при каких финансовых условиях не перейду. Какой-то московский клуб был.

Дело было даже не в финансах. Хорошая зарплата – да, можно было поехать, пусть тебя похейтят, я себя ещё обеспечу. Я не тот человек, который за любые деньги поцелует любую… Как говорил Смалийчук.

Ордец в «Динамо»? Это решение. Должен быть человеческий фактор. Когда я поездил в АТО не один раз, когда мы с ними сидели, ужинали. Мне хотелось бы, чтобы те ребята приехали и посмотрели. Позволила ли бы им потом совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: «Извините, футбол вне политики»?

Ракицкий, Ордец, Тимощук… Толик там уже практически живёт. Не думаю, что он будет на Украину возвращаться. За Толика мне тяжело судить. У него там были так же проблемы и в семье, он развёлся. Мне тяжело. Не могу объяснить его действия. Не вправе это делать. У каждого человека есть своё видение», — сказал Федецкий в интервью YouTube-каналу «Пряма червона», его слова приводит Tribuna.com.ua.