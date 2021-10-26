Женская сборная России разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2023

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд сборная Боснии и Герцеговины встречалась с национальной командой России. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 4:0.
На 36-й минуте встречи счёт открыла футболистка сборной России Нелли Коровкина. В компенсированное время первого тайма защитница Анна Кожникова упрочила преимущество гостей в счёте. На 72-й минуте до разгромного счёт довела российская футболистка Алсу Абдуллина. Итоговый счёт установила Кожникова, оформившая дубль на 85-й минуте матча.
Сборная России набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е отбора ЧМ-2023. Босния и Герцеговина (1) — на 5-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Дании (9), Черногории (6), Мальты (1) и Азербайджана (0).
- 26 октября 2021
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