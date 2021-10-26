Хавбек «Баварии» Гнабри: Дембеле лучше Мбаппе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри сравнил футболиста «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Дембеле лучше Мбаппе. Если бы Килиан мог вести мяч как Усман, он был бы лучше. В любом случае я предпочёл бы своих товарищей по «Баварии» и не намерен ввязываться в дебаты», — приводит слова Гнабри RMC Sport.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию. Накануне появилась информация, согласно которой Дембеле попадёт в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).
Оперативно о главных событиях с футбольных арен Европы в нашем телеграм-канале. Подписывайся.
- 26 октября 2021
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31