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Хавбек «Баварии» Гнабри: Дембеле лучше Мбаппе

Хавбек «Баварии» Гнабри: Дембеле лучше Мбаппе
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри сравнил футболиста «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Дембеле лучше Мбаппе. Если бы Килиан мог вести мяч как Усман, он был бы лучше. В любом случае я предпочёл бы своих товарищей по «Баварии» и не намерен ввязываться в дебаты», — приводит слова Гнабри RMC Sport.

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию. Накануне появилась информация, согласно которой Дембеле попадёт в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).

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