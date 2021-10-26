В «Крыльях Советов» предложили Зиньковскому переподписать контракт с клубом

Руководство «Крыльев Советов» ведёт переговоры о новых условиях действующего соглашения с полузащитником Антоном Зиньковским. В клубе ему сделали новое предложение переподписать контракт на улучшенных условиях.



«Антон — один из лидеров и старожилов «Крыльев». В ближайшее время он сыграет уже 100-й матч за нашу команду. Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре. Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. Полузащитник провёл за самарскую команду 98 матчей, в которых отметился 14 голами.

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