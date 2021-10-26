Тороп — о травме в матче Кубка России: врачи вправили сустав, но надо было замениться

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о повреждении, которое получил во время матча группового этапа Кубка России с «Металлургом» (2:0).

«Соперник сделал заброс в штрафную, и я вижу, что Витя Васин ставит спину, чтобы я вышел. Но я не крикнул, что выхожу, плюс очень медленно добегал. Полностью моя ошибка, хоть и обошлось без гола. Поэтому поплатился повреждением. Вроде соперник мне на палец наступил. Врачи сказали, что вывих вправили, сустав на месте, но надо было менять, несмотря на то что палец сам сгибался. Думаю, что не будет чего-то серьёзного, у меня уже такое было. Сустав быстро должен восстановиться», — приводит слова Торопа Sport24.

ЦСКА занимает в Российской Премьер-Лиге 3-е место. Липецкий «Металлург» располагается на 18-м месте в ФНЛ.