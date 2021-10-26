Гол Кришито спас «Дженоа» от поражения в матче Серии А со «Специей»
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В матче 10-го тура итальянской Серии А «Специя» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 66-й минуте встречи голкипер «Дженоа» Сальваторе Сиригу отправил мяч в собственные ворота. На 86-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Специи», который успешно реализовал защитник «Дженоа» Доменико Кришито, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит».
«Специя» в 10 матчах набрала 8 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (7) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 9 встречах набравший 25 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
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